Кулибаев раскритиковал тренеров за несвоевременный протест на ЧМ по боксу

Кулибаев рекомендовал тренерам быть готовыми к несправедливым судейским решениям на международных соревнованиях.

Президент Национального Олимпийского комитета и Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев высказался о скандальном поединке в полуфинале чемпионата мира-2019 по боксу, в котором судьи, по мнению многих специалистов, отобрали победу у казахстанского боксера Василя Левита, передает корреспондент Zakon.kz.

Василий Левит завоевал на чемпионате мира по боксу AIBA, прошедшем в России, бронзовую медаль, завершив свое выступление в полуфинале после скандального судейского решения не в пользу нашего соотечественника.

По мнению главы казахстанской федерации бокса, тренерский штаб сборной Казахстана совершенно справедливо получил выговор после данного инцидента. Дело в том, что по новым правилам АIBA секунданты Левита обязаны были опротестовать итоги поединка в течение 60 секунд после боя, но не воспользовались этим правом сразу и упустили время.

- Правила для всех едины. Несмотря на то, что в АIBA есть проблемы, мы участвовали по тем правилам, которые сейчас есть. То, что тренеры не выполнили свою работу – за это получили выговор, абсолютно справедливо. Благодарность получили за то, что они неплохо подготовили ребят, есть у нас сбалансированные, опытные бойцы, есть молодежь, которая набирается международного опыта. Мы от своих спортсменов требуем побед, не поддаваться эмоциями. Это работа тренеров. Если сами тренеры не делают свою работу, какой пример мы подаем своим спортсменам? - сказал Тимур Кулибаев.

По его словам, тренеры нашей команды, не подав вовремя протест на решение судей, не оставили никаких рычагов для Федерации бокса Казахстана для апелляции к судейству.

- После того, как вы не выполнили регламент соревнований, Федерация никаких рычагов по апелляции к судейству не имеет. К сожалению, это так, вы нас подвели. Это вам надо просто сказать. Какие могут быть эмоции, вы на работе! Готовьтесь к тому, что да, будут какие-то вещи несправедливые, вещи, которые будут задевать вас. Вы должны быть ко всему готовы. Сейчас нам на кого обижаться по Левиту? Да, действительно, по нашему субъективному мнению кажется, что у Левита было несправедливое судейство. Так вам надо было просто заявить, и мы бы дальше имели хоть какую-то возможность. А сегодня вы нас лишили юридической возможности обратиться в вышестоящие органы, потому что вы не выполнили регламент. Поэтому вы получили выговор справедливо, и мы не лишили вас премии, потому что вы неплохо подготовили команду, - добавил Кулибаев.

Он пожелал успехов и выразил надежду, что повторений не будет.

- По Левиту наоборот думаю, хорошо. Ему сейчас нужно получить свою лицензию на Олимпиаду. И на Олимпиаде к нему будет тройное внимание, чтобы он мог показать весь свой бокс. Дальше мы ему только желаем, чтобы он успешно выступил. Я надеюсь, что так и будет, - заключил Тимур Кулибаев .

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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