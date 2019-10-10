Два убийства и суицид. Алматинцы требуют снести здание Жаманкулова

Объявление о продаже заброшенной котельной уже появилось в Сети.

Жители алматинского микрорайона требуют снести ветхое здание, принадлежащее народному артисту Тунгышбаю Жаманкулову. По словам горожан, здание давно облюбовали бездомные, наркоманы и алкоголики. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

О том, что здесь когда-то была котельная, уже ничего не напоминает. Здание пустует почти 20 лет. Примерно столько же местные жители ведут борьбу с бездомными, алкоголиками и наркоманами. А между тем мимо заброшенной котельной ежедневно ходят школьники.

Без окон и дверей, зато в мусоре и отходах - заброшенное здание на окраине Алматы по виду больше напоминает свалку. Но это еще полбеды, уверяют жители.

- У нас здесь было совершено два убийства. У нас здесь девочка повесилась. Даже после этого Алатауский РОВД никак не отреагировал. А также здесь, прошу прощения, даже сношаются. Мы просто переживаем за наших детей, - рассказала жительница Айгуль Ералиева.

По словам председателя Комитета местного самоуправления аппарата акима Алатауского района Абилахата Жапака, снести заброшенное здание без разрешения владельца они не могут.

- Здание принадлежит Тунгышбаю Жаманкулову. Мы говорили с ним, что жители жалуются. Он обещал встретиться с населением и решить вопрос. За мусор на участке его уже штрафовали. Но уследить за тем, кто сорит, сложно. Строение пустует. Артист выставил его на продажу, - сказал Абилахат Жапак.

Когда именно Жаманкулов встретится с жителями Теректы, власти района не уточняют. Но ждать слишком долго горожане не намерены. Они уже собирают подписи и хотят подать на артиста в суд. К слову, объявление о продаже заброшенной котельной уже появилось в Сети. Тунгышбай Жаманкулов оценил недвижимость в сумму, превышающую 100 миллионов тенге.

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