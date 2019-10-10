"Уже заключил сделку". Головкин выбрал соперника на следующий бой

Ранее GGG завоевал два титула.

Новоявленный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) определился со следующим соперником, сообщает Vesti.kz.

По информации TheAthletic, в своем следующем бою Головкин может встретиться с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер упоминал его имя в качестве потенциального соперника GGG.

- Как сообщается, Головкин уже заключил сделку по защите титула против Шереметы и ожидает одобрения от IBF, чтобы этот бой считался обязательным. Утверждается, что он состоится в начале следующего года, только если Сауль Альварес не захочет трилогии в мае, - цитирует издание журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Свой последний бой Головкин провел 5 октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира в среднем весе.

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