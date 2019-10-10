Петр Чех стал хоккеистом

Голкипер известен по выступлениям за "Челси" и "Арсенал".

Бывший голкипер английских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом "Гилфорд Финикс", выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании, передает Vesti.kz.

Дебют вратаря на ледовой площадке состоится 13 октября. В заявлении "Гилфорд Финикс" отмечается, что игрок усиленно тренировался на льду перед тем, как заключить контракт с командой. Чех проведет в составе "Гилфорда" остаток сезона.

- Я рад возможности сыграть за "Феникс". Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребенком, - цитирует Чеха официальный сайт клуба.

Большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провел в "Челси". За "синих" он выступал с 2004 по 2015 год и завоевал 15 трофеев, включая четыре победы в АПЛ и одну в Лиге чемпионов. Весной 2019 года он объявил о завершении карьеры.

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