"Power of 10" - Превосходство десяти

В рамках "Power of 10" Samsung делает упор на смартфоны нового поколения - Galaxy Note10 и S10.

Samsung запускает в Казахстане кампанию "Power of 10". Поклонников передовых мобильных устройств Galaxy ждут невероятные технологии, функции будущего и выгодные предложения в официальных точках продаж!

В рамках "Power of 10" Samsung делает упор на смартфоны нового поколения - Galaxy Note10 и S10 - бескомпромиссный выбор пользователей. Два флагмана, созданные по итогам 10 лет новаторства, разработок и непрерывных поисков идей, вошли в историю как лучшие смартфоны Galaxy.

Возможности Galaxy Note10 станут доступны на Galaxy S10 и будут в дальнейшем постоянно обновляться. С выпуском Android обновления Galaxy S10, S10+, S10e получат преимущества серии Galaxy Note: AR Doodle, встроенный видеоредактор, Link to Windows и многие другие.

Камера Galaxy S10 станет еще более функциональной: теперь ночной режим будет доступен и для фронтального модуля, предоставляя еще больше возможностей для создания качественных снимков после наступления темноты. Обновление обеспечит создание контента с элементами дополненной реальности AR Doodle, улучшенную стабилизацию видео Super Steady и живой фокус для видео с фронтальной или основной камер.

Новый редактор, доступный в приложении Галерея, предоставляет большое количество инструментов редактирования.

Настройка Samsung Pass станет проще для использования передовых биометрических технологий для быстрого и безопасного входа в приложения и на веб-сайты. В Messages появятся новые значки для добавления фотографий и видео.

Ключевые преимущества топовых Galaxy смартфонов включают: иммерсивный, практически безрамочный дисплей, профессиональную камеру, сверхбыстрый процессор, огромную, как у ноутбука, память, "умный" аккумулятор и супербыструю зарядку, а также передовую систему безопасности Knox.

С расширенным релизом можно ознакомиться на казахстанском Samsung Newsroom.

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