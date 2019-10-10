Дожди с грозами, снег, пожарная опасность - погода в четверг

На юге страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 10 октября, передает Zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), на севере – возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе днем – пыльная буря.

- Утром и днем в Кызылординской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град. В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области – с пыльной бурей. В Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман. Днем в Карагандинской области местами ожидается ветер 18 м/с, - говорится в сообщении.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 21°, преимущественно облачно.

Прогноз погода на 10 октября.

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