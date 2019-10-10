В Мангистау стартует первый международный театральный фестиваль "ABISH ALEMI"

Он соберет театральные труппы из Казахстана, России, Турции, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Грузии.

В рамках мероприятий, посвященных 80 летию Абиша Кекилбаева, с 11 по 14 октября в Актау пройдет первый международный театральный фестиваль, сообщает Zakon.kz.

Он соберет театральные труппы из Казахстана, России, Турции, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Грузии. Об этом заявил Нурнияз Муханов, директор областного музыкально драматического театра имени Жантурина на брифинге в РСК области.

В день актауская публика сможет увидеть по 3 спектакля. Председательствовать в жюри фестиваля пригласили мэтра Асанали Ашимова. Кроме этого, оценить мастерство творческих трупп смогут известные международные театральные критики и аналитики. Интересно, что в состав жюри вошел Медгат Омиргалиев, актер мангистауского театра, который недавно вернулся из Семея. Там он завоевал приз "За лучшую мужскую роль" ( в ВКО проходил 27-ой фестиваль драматических театров РК, где участвовало более 100 актеров из 12 регионов).

В фестивале "ABISH ALEMI" коллектив мангистауского областного музыкально- драматического театра им. Н. Жантурина представит постановку "Кюй" по двум произведениям Абиша Кекилбаева "Конец легенды" и "Кюй". Они станут жемчужиной в коллекции работ известного режиссера Гульсины Миргалиевой. В работе примет участие весь мужской состав мангистауского театра, а это более 20 человек, и несколько актрис.

Кроме этого, режиссер представит постановку "Клочок тучи" также на произведение Абиша Кекилбаева. Это будет моноспектакль, где задействуют всего одну актрису. Деятель Культуры Казахстана Айнур Абенова сыграет более 5 ролей- девушки, бабушки, ребенка, а также она будет исполнять и мужские партии. К слову, по ее словам сложней всего ей далась роль взрослого мужчины.

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