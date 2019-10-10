180 томов уголовного дела. В Усть-Каменогорске осудили обнальщиков

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству от преступных действий ОПГ в виде неуплаченных налогов, составила 3, 6 млрд тенге.

Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в департаменте, следствие по данному делу длилось больше года. За это время проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико - криминалистические экспертизы, исследованы расчетные счета фиктивных организаций, открытых в различных банках страны. Объем уголовного дела превысил 180 томов.

- Следствием установлено, что члены ОПГ в течение трех лет, с 2013-2015 г., создали преступную схему по обналичиванию денежных средств и выводу их в теневой сектор экономики.Так, 42-летний житель Усть-Каменогорска в 2012 году создал фирму, которая занималась оптовой торговлей рудами черных и цветных металлов. В начале 2013 г., директор ТОО, заключив договор с одним из крупных предприятий ВКО наладил схему сбыта золотосодержащей руды – "гравитационного концентрата", который приобретался без документов. В этой связи реализуемые объемы нуждались в легализации путем документального оформления, - рассказали в ДЭР.

По указанным причинам директор ТОО стал подыскивать и нашел лиц, занимавшихся незаконной деятельностью в сфере пособничества в уклонении от уплаты налогов.

Соучастники преступного сговора осознавали, что деятельность ТОО может приносить стабильный преступный доход без вовлечения широкого круга лиц.

Технология "обнала" состояла в заключении мнимых сделок о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг.

- В целях реализации преступного плана по пособничеству в уклонении от уплаты налогов, преступной группой созданы ряд лжепредприятий, изготавливались подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счеты-фактуры, товарные накладные и акты приема передачи), открывались счета в определенных банках Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска", - отметили в департаменте.

Между тем следствием установлено, что созданные предприятия существовали только на бумаге, никакой деятельности не осуществляли, не имели штата работников, автотранспорта, складских помещений, не осуществляли экспортно-импортных операций, не занимались поставкой товаров и не оказывали какие-либо услуги.

Вся деятельность лжефирм была направлена на обналичивание денежных средств "золотопоставщика" и выписку фиктивных документов – договоров, счетов – фактур, накладных для легализации приобретенного "гравитационного концентрата".

Таким образом, общая сумма материального ущерба, причиненная государству от преступных действий ОПГ в виде неуплаченных налогов, составила 3, 6 млрд тенге.

В ходе следствия в целях возмещения ущерба государству наложены аресты на имущество подсудимых, это автотранспортные средства марки AUDI A8L, TOYOTA LAND CRUISER, 4 автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter Classic, 2 квартиры частный дом, земельные участки, гараж-парковка в Астане и Усть-Каменогорске.

Подсудимые в совершении преступлений вину признали полностью.

В результате организатору преступной группы суд назначил наказание в виде 4,6 лет лишения свободы, одному его подельнику 4 года лишения свободы, а руководителю ТОО – 4 года лишения свободы условно с взысканием ущерба в размере 1,3 млрд тенге.

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