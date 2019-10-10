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Ушел по-английски: пьяный мужчина упал со второго этажа 

Проводится досудебное расследование.

Фото : pixabay.com10 октября 2019, 10:36

В Экибастузе пьяный мужчина упал со второго этажа. Таким необычным способом он хотел уйти домой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации полиции, 7 октября 2019 года в 01-40 ночи мужчина в состоянии алкогольного опьянения по своей неосторожности упал с балкона 2-го этажа из квартиры по ул. Б. Момышулы. Его госпитализировали в больницу.

Установлено, что мужчина в компании знакомых распивал в данной квартире спиртные напитки.

Данный факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.



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