Ушел по-английски: пьяный мужчина упал со второго этажа
Проводится досудебное расследование.
Фото : pixabay.com10 октября 2019, 10:36
В Экибастузе пьяный мужчина упал со второго этажа. Таким необычным способом он хотел уйти домой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.
По информации полиции, 7 октября 2019 года в 01-40 ночи мужчина в состоянии алкогольного опьянения по своей неосторожности упал с балкона 2-го этажа из квартиры по ул. Б. Момышулы. Его госпитализировали в больницу.
Установлено, что мужчина в компании знакомых распивал в данной квартире спиртные напитки.
Данный факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4989648-c342027228fa01e10ba886d1a1eb0750
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...