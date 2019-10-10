На новый iPhone казахстанцу придется копить 76,5 дней

Украинцам придется копить дольше всех.

Жители Казахстана смогут накопить на новенький iPhone за 76, 5 дней, а жители Вьетнама, Таиланда и Индии накопят быстрее, сообщает Zakon.kz.

Во второй половине 2019 года поступили в продажу смартфоны iPhone 11. Цены на модели этого бренда традиционно высоки. Порталом Picodi.com был представлен рейтинг, в котором указывается, сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 11 Pro.

По информации Finprom.kz, цена iPhone 11 Pro 64 ГБ в Казахстане в одном из известных магазинов по состоянию на 23 сентября достигала 565 тысяч тенге.

К слову, среднемесячная зарплата в первом полугодии составляла 186,2 тысяч тенге.

Понадобится 76,5 дня, чтобы "отработать" последний iPhone — причем без затрат на что-то иное, включая еду и оплату коммунальных услуг. В таких странах, как Вьетнам, Таиланд и Индия, на iPhone этой модели можно накопить быстрее, чем в Казахстане. В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США и Люксембург, где соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro 64 ГБ за 4,8 дня, американец — за 5,8 дня, a люксембуржец — за 6,7 дня. Антирекорд принадлежит Украине: в этой стране среднестатистический житель должен работать исключительно на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах, как Россия и Китай, новый смартфон равнозначен по стоимости 47 и 30,4 рабочих дня соответственно, - говорится в сообщении.

После презентации нового iPhone в интернете появилось множество мемов по поводу цены гаджета. В Казахстане же не до шуток. Предприимчивые люди создают новый вид "бизнеса". На просторах интернета начали публиковать объявления, в которых предлагается брать в аренду новый iPhone 11 Pro с начальной ценой от 10 тыс. тг в день.

В стране насчитывается 25,9 млн абонентов сотовой связи — на 3,4% меньше, чем годом ранее (25,9 млн абонентов). На 100 человек приходится 140 абонентов сотовой связи.

На конец августа в Казахстане насчитывается 15,1 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!