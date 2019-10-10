В ВКО украли более 70 млн тенге, выделенных на разработку проектно-сметной документации

Руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области и директора ТОО "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО" осудили.

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области осужден за ряд коррупционных преступлений, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Арсламбаева А. и директора ТОО "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО" Аубакировой А.Ж., подозреваемых в совершении ряда коррупционных преступлений.

Они подозревались в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму 70,1 млн.тенге, выделенных на разработку проектно-сметной документации по объектам "Строительство инфраструктуры к индустриальной зоне "Өркен-КШТ" по Самарской трассе г.Усть-Каменогорска ВКО", "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Украинка, Уланского района ВКО", "Строительство сетей водоснабжения в с.Сагыр, Уланского района ВКО".

9 октября приговором суда №2 Усть-Каменогорска указанные лица осуждены:

- Арсламбаев А. по всем вышеуказанным составам преступлений - к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

- Аубакирова А.Ж. - за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог - к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе (с отсрочкой до достижения ее малолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста).

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