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После боя с Головкиным Деревянченко наложили десять швов

Головкин прошел профилактическую МРТ.

Фото : riafan.ru10 октября 2019, 10:49

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер поделился информацией о госпитализации Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко после их боя в Madison Square Garden 5 октября, который завершился победой GGG единогласным решением судей, сообщает Sports.kz.

Как пишет Коппинджер, после боя Деревянченко и Головкин были доставлены в Bellevue Hospital Center, старейший госпиталь в Соединенных Штатах, где пробыли до раннего утра воскресенья по местному времени.

Украинцу была наложена повязка на открытую рану над правым глазом, а затем он прошел процедуру МРТ, не выявившую каких либо серьезных повреждений. После этого рассечение Деревянченко было зашито десятью швами, и в районе 5:30 утра он покинул медицинский центр.

Головкин также прошел профилактическую МРТ и был выписан из больницы около трех часов утра.


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