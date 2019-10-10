Билек назвал главную фишку сборной Казахстана по футболу

Матч Казахстан-Кипр пройдет 10 октября.

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Михал Билек ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Кипром, которая пройдет 10 октября в столице Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на kff.kz.

- Почему не вызвали Муртазаева, который находится в хорошей форме, а вызвали Хижниченко и Зайнутдинова?

- Что касается Муртазаева: «Астана» и наша сборная играют в разных схемах. Роман сейчас не в лучшей физической форме и не подходит под нашу схему - с тремя центральными защитниками и двумя футболистами на флангах. Что касается Хижниченко, вы знаете, что Щёткин и Аймбетов травмированы. Вместо них вызван Сергей, который провел три хороших матча за «Астану». Его игра по стилю похожа на игру Щеткина, поэтому выбор пал именно на него. Касаемо Зайнутдинова, мы всегда рассчитываем на него, но, к сожалению, у него была травма. Бактиер восстановился и хорошо вошел в игру в матче чемпионата России и даже забил гол, против ЦСКА он сыграл хорошо.

- Заслужил ли вызов в сборную Думан Нарзилдаев?

- Он попал в расширенный список. Думан хорошо отыграл в финале Кубка Казахстана и забил решающий гол. Но ему еще необходимо работать над собой, потому что на его позиции в сборной большая конкуренция.

- Сборная Казахстана за весь отборочный раунд играла от обороны. Сыграем ли мы завтра первым номером?

- Не сказал бы, что мы играли вторым номером. В игре с Шотландией мы победили, забив три безответных гола. Мы всегда хотим побеждать. У нас есть все шансы взять три очка и сохранить за собой третье место в группе.

- Сможем ли мы повторить или даже превзойти результат квалификации 2008 года, когда сборная Казахстана набрала рекордные 10 баллов в группе?

- Мы не смотрим на предыдущие рекорды, а готовимся к конкретному матчу. Я уже сказал перед этим, что мы хотим, чтобы три очка остались дома. Впереди еще четыре тура, и мы будем стараться набрать как можно больше очков.

- Насколько тяжело будет Зайнутдинову набрать оптимальную форму?

- Как я и сказал, Баха восстановился и забил свой первый гол в российском чемпионате. Готов ли он? У него все еще остаются некоторые проблемы. Пока не могу сказать, поможет ли он завтра нам.

- Бразильцы делают ставку на дриблинг, у испанцев - тики-така, английский футбол - силовой. Какая фишка у нынешней сборной Казахстана?

- Я хочу, чтобы мы играли в организованный командный футбол.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!