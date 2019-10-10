Более 40 млрд тенге необходимо выделить на замену лифтов по стране

В стране насчитывается около 4,4 тысячи лифтов, которые требуется заменить, еще 1,6 тысячи нужно отремонтировать.

Свыше 40 миллиардов тенге (более 103 миллионов долларов) необходимо на полную замену аварийных лифтов по всему Казахстану. Об этом на пленарном заседании сената заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, сообщает Sputnik.

Во время обсуждения законопроекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сенаторы поинтересовались, как идет работа по обеспечению безопасной работы лифтов.

Ускенбаев проинформировал, что сейчас в Казахстане 23 476 лифтов, из них 22 998 тысяч пассажирские. При этом 4 400 лифтов необходимо заменить, еще 1 600 требуют капитальный ремонт.

- Примерная стоимость этих работ - 40 миллиардов тенге. Нами был апробирован опыт Нур-Султана. Акимат произвел замену лифтов и передал их в использование. В счета жильцам включили оплату в 3 тысячи тенге, потраченные на замену лифтов, - сообщил первый вице-министр.

По его словам, предусматриваются ремонт и замена лифтов из средств местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией затрат участниками объединения собственников имущества (КСК).

Также он отметил, что ранее исправную деятельность лифтов регулировали с помощью 18-и различных документов. В этих бумагах не могли разобраться не только сами жильцы, но и специалисты.

В Мининдустрии свели все правила и нормативы в единый документ. Теперь в республике действует один стандарт, в котором четко прописано то, какие лифты можно завозить, как их эксплуатировать и утилизировать.

Депутаты парламента неоднократно поднимали проблему аварийных лифтов в Казахстане.

В некоторых регионах в течение одного месяца происходит более 25 аварийных вызовов, при этом ремонт лифтов ведется не так активно, как это требуется.

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