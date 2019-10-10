Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Более 40 млрд тенге необходимо выделить на замену лифтов по стране

В стране насчитывается около 4,4 тысячи лифтов, которые требуется заменить, еще 1,6 тысячи нужно отремонтировать.

Фото : inbusiness.kz10 октября 2019, 11:40

Свыше 40 миллиардов тенге (более 103 миллионов долларов) необходимо на полную замену аварийных лифтов по всему Казахстану. Об этом на пленарном заседании сената заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, сообщает Sputnik.

Во время обсуждения законопроекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сенаторы поинтересовались, как идет работа по обеспечению безопасной работы лифтов.

Ускенбаев проинформировал, что сейчас в Казахстане 23 476 лифтов, из них 22 998 тысяч пассажирские. При этом 4 400 лифтов необходимо заменить, еще 1 600 требуют капитальный ремонт.

- Примерная стоимость этих работ - 40 миллиардов тенге. Нами был апробирован опыт Нур-Султана. Акимат произвел замену лифтов и передал их в использование. В счета жильцам включили оплату в 3 тысячи тенге, потраченные на замену лифтов, - сообщил первый вице-министр.

По его словам, предусматриваются ремонт и замена лифтов из средств местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией затрат участниками объединения собственников имущества (КСК).

Также он отметил, что ранее исправную деятельность лифтов регулировали с помощью 18-и различных документов. В этих бумагах не могли разобраться не только сами жильцы, но и специалисты.

В Мининдустрии свели все правила и нормативы в единый документ. Теперь в республике действует один стандарт, в котором четко прописано то, какие лифты можно завозить, как их эксплуатировать и утилизировать.

Депутаты парламента неоднократно поднимали проблему аварийных лифтов в Казахстане.

В некоторых регионах в течение одного месяца происходит более 25 аварийных вызовов, при этом ремонт лифтов ведется не так активно, как это требуется.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты