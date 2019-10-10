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Депутаты обеспокоены здоровьем жителей Мангистау из-за хвостохранилища "Кошкар Ата"

Проблема рекультивации не находит своего решения многие годы.

Фото : ecocitizens.kz10 октября 2019, 12:11

Депутаты обратились с запросом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата" в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По их словам, хвостохранилище является крупным источником загрязнения экологии и представляет существенную угрозу здоровью жителей Мангистау. Однако, проблема рекультивации не находит своего решения многие годы, что вызывает озабоченность у жителей области.

Ранее Мамин давал поручение рассмотреть вопрос по восстановлению объема финансирования проекта рекультивации хвостохранилища при уточнении бюджета на 2019 год. Однако, в конечном счете финансирование выделено не было.

- Несмотря на неоднократные поручения руководства правительства, несогласованность действий центральных государственных органов ведет к затягиванию реализации проекта и ухудшению экологической обстановки в регионе. Акимат Мангистауской области заинтересован в скорейшем разрешении проблемы и готов немедленно начать реализацию проекта при условии выделения финансирования. Просим предусмотреть финансирование для реализации данного проекта в республиканском бюджете на 2020 год, - заключили слуги народа.


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