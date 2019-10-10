Депутаты обеспокоены ценами на хлеб

Последние годы наблюдается уменьшение запасов зерна на начало отчетного года.

Депутаты обратились с запросом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам экспертов из-за неблагоприятных погодно-климатических условий в 2019 году в стране будет собран урожай зерновых-колосовых примерно на 2,5 млн. тонн меньше, чем в прошлом году и ожидаемый объем производства зерна составит в пределах 17-17,5 млн. тонн.

Депутаты полагают, что такой дисбаланс в зерновом производстве в случае сохранения нынешнего объема экспорта зерна (экспортные обязательства) уже в следующем году может отрицательно повлиять на стоимость продукции, продуктов и изделий из зерна, особенно хлебобулочных изделий.

По имеющимся данным у них, ежегодный объем собранного урожая зерновых распределялся в среднем на такие нужды:

- на производственное потребление – 6 000 тыс. тонн (на корм скоту и птице, семена и т.д.);

- на переработку в продовольственных целях – 5 000 тыс. тонн

- на промышленное производство – 1 800 тыс. тонн (производство этилового спирта, пива, биотоплива и т.п.);

- на экспорт – 8 500 тыс. тонн;

- на потребление населения – 320 тыс. тонн;

- разные потери – 660 тыс. тонн.

Таким образом, внутренняя потребность страны (с учетом потерь) составляет в среднем 14,0 млн. тонн или около 80 % ожидаемого урожая текущего года.

Они отмечают, что в последние годы наблюдается уменьшение запасов зерна на начало отчетного года. В частности, если на начало 2018 года зерновой запас составлял 16 174 тыс. тонн, то к 2019 году только 14 462 тыс. тонн, а к 2020 году он может составить около 9 млн. тонн. Как правило, запасом зерна является объем неиспользованного на конец года зернового фонда сельхозтоваропроизводителей, находящийся на хранении на хлебоприемных предприятиях, мелькомбинатах и в складских помещениях сельхозтоваропроизводителей.

На их взгляд, данный объем запасов зерна является весьма сомнительным по причине того, что статистическая отчетность как сельхозтоваропроизводителей, так и элеваторов, и хлебоприемных пунктов не отражает объективную действительность.

На днях на страницах СМИ были сообщения о том, что в Восточно-Казахстанской области на складах ТОО "ХПП "Шыгыс-Астык", где хранился государственный резерв, обнаружена недостача зерна объемом 17, 4 тыс. тонн, что составляет более 98% от общего объема, переданного на хранение данному товариществу АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

В связи с изложенным выше депутаты предлагают ряд следующих мер:

1) в начале 2020 года провести полную инвентаризацию объема государственного резерва зерна, переданного на хранения по линий АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация";

2) рассмотреть возможность создания стратегического неприкасаемого запаса зерна;

3) обеспечить контроль за экспортом зерна, в целях исключения вывода зерновыми компаниями дополнительных объемов зерна зарубеж под видом обязательного выполнения международных контрактов;

4) в текущем году могут возникнуть проблемы с закладкой качественного семенного материала, из-за обильных дождей, которые прошли в северных регионах страны во время нынешней уборочной страды. В этой связи требуется принять меры по созданию запаса семенного зерна на проведение весенно-полевых работ в 2020 году;

5) учитывая, что по состоянию на 09 октября 2019 года АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" было закуплено всего 3,5 тыс. тонн зерна из запланированного 500 тыс., необходимо активизировать работу в данном направлении.

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