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Это его собственное решение - в МВД прокомментировали увольнение главы КУИС

Никакой отрицательной характеристики не было, никакого служебного расследования не проводилось перед этим.

Фото : total.kz10 октября 2019, 12:35

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди прокомментировал увольнение председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархана Канатбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Это его собственное решение. Он сам обратился с рапортом. Никакой отрицательной характеристики не было, никакого служебного расследования не проводилось перед этим, никаких проверочных мероприятий в отношении него не проводилось, - сказал он в кулуарах Сената.

По его словам, человек совершил "достаточно ответственный поступок".

- Но вы только что правильно назвали череду событий в пенитенциарной системе, каждый руководитель вправе оценить свои возможности. Может он изменить ситуацию и сам определить, как он должен реагировать на ситуацию. Человек достаточно ответственный поступок (совершил), чтобы обратиться с рапортом об освобождении, - считает Калайчиди.

9 октября пресс-служба МВД РК сообщила об освобождении от должности председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

- Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков освобожден от занимаемой должности. Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на первого заместителя председателя этого же Комитета Тенизжана Джанибекова, - сказано в распространенном сообщении.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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