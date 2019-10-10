Air Astana закупает самолеты с салонами повышенной комфортности для длительных рейсов

Расход топлива у этого самолета и количество углеродных выбросов в атмосферу по сравнению с Airbus предыдущего поколения на 20% меньше, расходы на техническое обслуживание ниже на 5%, а уровень звукового следа меньше на 50%.

Компания Air Astana обновляет свой воздушный парк. Сегодня в столице Казахстана прошла презентация нового дальнемагистрального лайнера Airbus 321 LR. Всего из Германии в Казахстан будет поставлено 7 самолетов (на правах операционного лизинга). Планируется, что они заменят Boeing 757, находящиеся в эксплуатации с 2003 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Airbus 321 LR – единственный самолет такой комплектации на территории СНГ. Его главное отличие – салон повышенной комфортности, улучшенные технические характеристики. Расход топлива у этого самолета и количество углеродных выбросов в атмосферу по сравнению с Airbus предыдущего поколения на 20% меньше, расходы на техническое обслуживание ниже на 5%, а уровень звукового следа меньше на 50%.

Этот самолет будет выполнять международные рейсы в Европу, Юго-Восточную Азию, Москву, Дубаи, Стамбул, Пекин, а также внутренние рейсы между Алматы и Нур-Султаном. То есть, у пассажиров уже будет возможность летать на самолете, оснащенном пассажирским салоном повышенной комфортности для дальних перелетов.

- Мы рады тому, что мы являемся первой авиакомпанией в мире, которая данный тип самолета оснастила именно с таким пассажирским салоном повышенной комфортности. Мы рады, что мы в очередной раз становимся пионерами в Казахстане для казахстанской гражданской авиации. Приход нового судна показывает дальнейший органический рост авиакомпании. И уверенность в ее дальнейшем развитии. Компания Airbus представила новый продукт – Airbus 321 LR neo, и мы видим, что это сплав новых технологий и решений, которые нам позволят в дальнейшем осуществлять наши успешные планы по развитию географии полетов, обеспечению безопасности, а также комфорта наших пассажиров, - сказал в своей вступительной речи президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер.

На презентацию нового самолета AirAstana прилетел исполнительный вице-президент компании Airbus Крис Бакли. Он отметил, что это уже 20-й Airbus в парке казахстанской авиакомпании, поставленный напрямую с завода в Гамбурге. Кроме того, он обратил внимание, что авиакомпания заслужено несколько лет подряд получает награду Skytrax за качество обслуживания.

- Я сам лично сегодня летел этой авиакомпанией и могу лично подтвердить, что уровень сервиса компании находится на высоком уровне. Мы гордимся, что именно наши самолеты являются основной частью флота авиакомпании Air Astana. И если брать долгосрочные планы Air Astana, то они очень амбициозны – довести к 2026 флот до 60-ти самолетов, - сказал Крис Бакли.

Первый Airbus был поставлен в Казахстан в 2006 году. Сегодня же Air Astana стала первой компанией в мире, которая выбрала именно такую конфигурацию самолета, и это вызвало восторг у поставщиков.

- AirAstana стала первой в мире. Но этот тип самолета идеально соответствует долгосрочным планам авиакомпании, так как благодаря своим техническим характеристикам этот Airbus может эксплуатироваться практически на всех маршрутах как на запад, так и на восток, и это учитывая повышенную комфортность салона. Мы уверены, что это станет началом еще более эффективного сотрудничества, - добавил Бакли.

Airbus 321LR neo – дельнемагистральная версия A321neo с увеличенным максимальным взлетным весом, а также оптимизированной конструкцией фюзеляжа. Самолет представлен в двухклассовой компоновке: бизнес-класс рассчитан на 16 мест, эконом-класс на 150 мест. Всего в парке AirAstana насчитывается 19 самолетов семейства Airbus: 8 - A320, 4 – A321, 3 – А320neo и один A321LR.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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