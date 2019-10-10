Токаев поздравил работников профсоюзов
Пусть крепнут славные профсоюзные традиции.
Фото : Акорда10 октября 2019, 12:53
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем профессиональных союзов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Уважаемые профсоюзные работники, ветераны профсоюзного движения! Поздравляю вас с Днем профессиональных союзов Республики Казахстан! Современное профсоюзное движение отстаивает права трудящихся на рабочие места, достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии. Лидеры и работники профсоюзов, активисты движения – это люди, которые, не жалея времени и сил, стоят на страже интересов человека труда. Ваша активная жизненная позиция, организаторские способности, творческая энергия направлена на повышение уровня жизни соотечественников, - говорится в сообщении.
По его словам, усилия профсоюзов нашей страны способствуют формированию общества всеобщего труда, в котором трудящиеся занимают достойное место.
- Желаю вам новых успехов в деятельности по защите социально-экономических прав казахстанцев. Пусть крепнут славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности! - заключил Президент.
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