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Токаев поздравил работников профсоюзов

Пусть крепнут славные профсоюзные традиции.

Фото : Акорда10 октября 2019, 12:53

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем профессиональных союзов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Уважаемые профсоюзные работники, ветераны профсоюзного движения! Поздравляю вас с Днем профессиональных союзов Республики Казахстан! Современное профсоюзное движение отстаивает права трудящихся на рабочие места, достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии. Лидеры и работники профсоюзов, активисты движения – это люди, которые, не жалея времени и сил, стоят на страже интересов человека труда. Ваша активная жизненная позиция, организаторские способности, творческая энергия направлена на повышение уровня жизни соотечественников, - говорится в сообщении.

По его словам, усилия профсоюзов нашей страны способствуют формированию общества всеобщего труда, в котором трудящиеся занимают достойное место.

- Желаю вам новых успехов в деятельности по защите социально-экономических прав казахстанцев. Пусть крепнут славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности! - заключил Президент.


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