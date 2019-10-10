МВД: Кудебаев на работе, готовится к аттестации

В МВД рассказали, чем занят Кудебаев: На работе и отпуск не брал.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди в кулуарах Сената Парламента РК рассказал, что начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев на работе и готовится к аттестации, передает корреспондент Zakon.kz.

- Конечно, он на работе. Мер, связанных с отстранением его с должности нет. Он готовится к аттестации, я думаю, что если к нему, как к руководителю вопросы есть, то они будут заданы. Со следующей недели начинается аттестация, - сообщил Калайчиди.

При этом он уточнил, что отпуск в связи с трагедией в семье Кудебаев не брал.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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