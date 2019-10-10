Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МВД: Кудебаев на работе, готовится к аттестации

В МВД рассказали, чем занят Кудебаев: На работе и отпуск не брал.

Фото : пресс-служба ДП Алматы10 октября 2019, 13:03

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди в кулуарах Сената Парламента РК рассказал, что начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев на работе и готовится к аттестации, передает корреспондент Zakon.kz.

- Конечно, он на работе. Мер, связанных с отстранением его с должности нет. Он готовится к аттестации, я думаю, что если к нему, как к руководителю вопросы есть, то они будут заданы. Со следующей недели начинается аттестация, - сообщил Калайчиди.

При этом он уточнил, что отпуск в связи с трагедией в семье Кудебаев не брал.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты