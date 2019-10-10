Недопуск к ЕНТ за задолженности. Рассылка оказалась фейком

В Налоговом кодексе нет подобных норм.

Комитет государственных доходов Казахстана опровергает информацию о связи уплаты налогов с возможностью сдачи ЕНТ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

- 9 октября 2019 года в сети стала активно распространяться информация о том, что дети, чьи родители имеют задолженность по налогам на собственность, не будут допущены к участию в ЕНТ. Комитет государственных доходов официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, - говорится в распространенном сообщении.

Обязанность оплаты налогов на имущество, землю и транспорт закреплена в Налоговом кодексе.

- Однако в указанном документе нет норм, ограничивающих родственников (близких) должников в участии во вступительных/выпускных экзаменах, государственных программах и т.п. Также напоминаем, что действующим Налоговым кодексом РК штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства. Также, напоминаем, что до конца текущего действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга, пеня будет списана автоматически, - заключили налоговики.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке.

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