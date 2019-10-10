Глава сената о кадрах для сельского хозяйства: Почему только государство должно об этом заботиться?

Крестьянские и фермерские хозяйства тоже должны проявлять активность, бегать за специалистами, мозги искать, предлагать различные возможности.

При обсуждении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" на пленарном заседании Сената Парламента депутаты подняли вопрос об обеспечении сельхозпредприятий страны квалифицированными специалистами, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Серик Бектурганов обратил внимание на то, что проектом предполагается внести в п. 17 ст. 47 закона РК "Об образовании" дополнение о том, что выпускники вузов по сельхозспециальностям, поступившие в пределах сельской квоты, обязаны отработать в сельской местности не менее трех лет. При этом он отметил, что такая норма действует с 2007 года для выпускников педагогических и медицинских специальностей.

- Однако, как мы знаем, дефицит врачей и учителей за прошедшие 12 лет снизился незначительно. Поэтому мы неоднократно говорили, что наличие в законе "Об образовании" нормы по отработке не станет панацеей решения вопроса дефицита кадров и что это только законодательное обеспечение деятельности уполномоченных органов, - сказал депутат.

Он добавил, что, к примеру, в 2011 году в эту статью были включены и ветеринарные специальности. По его словам, из 200 выпускников вузов в 2017 и 2018 годах, поступивших по сельской квоте и завершивших обучение по ветспециальностям, лишь 73 или 36,5% прибыли на отработку.

- Соответственно, министерству сельского хозяйства не надо надеяться, что с внесением поправки в закон об образовании, вопрос дефицита кадров на селе решится сам собой. Более того, в эту статью закона еще в 2015 году было внесено дополнение о том, что "граждане РК, обучившиеся по другим специальностям на основе гособразовательного заказа, обязаны отработать не менее трех лет в порядке, определяемом Правительством РК". И эта поправка, касающаяся всех выпускников, отучившихся за государственный счет, начала действовать с января 2017 года. То есть уже два года как госорганам предоставлены большие возможности для организации системной работы по эффективному использованию средств, выделенных на подготовку специалистов для страны, - пояснил парламентарий.

В связи с этим сенатор полагает, что правительству и уполномоченным органам необходимо обратить внимание на то, что в стране до конца не проводится системная и всесторонняя работа для организации отработки по полученной специальности выпускников вузов, обучившихся по госгрантам.

В свою очередь спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева заметила, что сельхозпредприятия не должны перекладывать вопросы по подготовке кадров для себя на плечи государства, а также быть заинтересованными в этом процессе.

- В Актобе и в Западно-Казахстанской области поднимали вопрос о том, чтобы выпускники сельхозинститутов, которые обладают сельскими специальностями в сельском хозяйстве, чтобы они тоже были включены в программу "С дипломом - в село". Вопрос финансирования только, да. Это надо все просчитывать и даже в программе "С дипломом - в село" тоже есть уязвимое место - это жилищные вопросы, которые решаются не везде одинаково хорошо. Тоже предлагают построить специально для них жилье. Это тоже дополнительные затраты, - констатировала она.

Председатель палаты дополнила, что "здесь все-таки должна быть улица с двусторонним движением".

- Крестьянские хозяйства, фермерские, они сами должны очень активно работать на рынке труда и привлекать специалистов, бегать за ними, мозги искать, предлагать различные возможности, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы работать у них в хозяйствах. Почему только государство должно об этом заботиться? Вот такой вопрос. Тем более хозяйства все частные. Все заинтересованы в том, чтобы увеличить свою доходность, получать прибыль, производить продукцию. Поэтому здесь тоже надо смотреть с двух сторон эту позицию: насколько активны сами работодатели, и что они вообще знают о госпрограммах, направленных на улучшение уровня занятости, - заключила спикер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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