14 человек тушат пожар в Катон-Карагайском парке

Причина пожара уточняется.

На территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка тушат лесной пожар, сообщает Zakon.kz.

- 9 октября в 15:30 на территории 63 квартала Рахмановского лесничества Берельского филиала Катон-Карагайского государственного национального природного парка обнаружен лесной пожар. 10 октября в 8:15 с Усть-Каменогорска осуществил вылет вертолет 1-го класса (РГКП Казавиалесоохрана) с 6 пожарными десантниками. По состоянию на 11:00 ориентировочная площадь пожара составляет 10 га (кустарники), распространения пожара нет, ветер 5 м/с, - сообщил Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

По его данным, на тушении лесного пожара задействовано всего 14 человек лесной охраны.

- Причина пожара уточняется. В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, - заключил Дилдахмет.

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