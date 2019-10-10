Замминистра МВД ответил на вопрос, есть ли конфронтация между полицией и врачами

Он не видит причин для конфронтации, каких-то локальных конфликтов.

В кулуарах сената заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди ответил на вопрос журналистов о том, не кажется ли ему, что сейчас разгорелась необъявленная война между полицейскими и врачами на фоне последнего случая в Атырау, передает Zakon.kz.

- Я думаю, что нет такой необходимости использовать такое выражение… О случае, о котором вы говорите, считаю, что только суд может поставить точку и может рассказать, что там было на самом деле и что послужило причиной смерти ребенка. Я далек от мысли конфронтироваться с органами здравоохранения. У нас есть свое ведомство здравоохранения, в тесном контакте по очень многим вопросам и в пенитенциарной системе, и в области ЧС, - сказал Калайчиди.

Он не видит причин для конфронтации, каких-то локальных конфликтов.

- Я думаю, они своевременно разрешатся. Все будет зависеть от того, насколько быстро будет завершено расследование и дана публичная оценка. У меня лично нет оснований не доверять нашим врачам. Я пользовался медуслугами в нашей стране и мои близкие, повода для недоверия нет, - резюмировал спикер.

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