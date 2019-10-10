Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Когда уровень освещенности Алматы доведут до 100%

Контроль за качеством и сервисным обслуживанием будет постоянным - Сагинтаев.

Фото : пресс-служба10 октября 2019, 13:28

До конца 2019 года в Алматы впервые будут освещены 208 улиц, сообщает со ссылкой Zakon.kz на пресс-службу акимата.

- Ход строительства линий уличного освещения рассмотрели на совещании под председательством акима Алматы Сагинтаева. Несколько месяцев назад по поручению градоначальника начата масштабная работа по освещению улиц и дворов. На сегодняшний день близится к завершению освещение 208 улиц, где никогда не было уличных фонарей. Почти четыре тысячи светоточек установят в срок до конца октября, - говорится в сообщении.

Вместе с тем по поручению акима города проводятся ежедневные объезды для выявления неработающих и поврежденных светоточек. Как подчеркнул на совещании аким города, контроль за качеством и сервисным обслуживанием будет постоянным.

- До конца следующего года планируется довести уровень освещенности города до ста процентов, - отметили в пресс-службе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты