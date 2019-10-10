Когда уровень освещенности Алматы доведут до 100%
Контроль за качеством и сервисным обслуживанием будет постоянным - Сагинтаев.
Фото : пресс-служба10 октября 2019, 13:28
До конца 2019 года в Алматы впервые будут освещены 208 улиц, сообщает со ссылкой Zakon.kz на пресс-службу акимата.
- Ход строительства линий уличного освещения рассмотрели на совещании под председательством акима Алматы Сагинтаева. Несколько месяцев назад по поручению градоначальника начата масштабная работа по освещению улиц и дворов. На сегодняшний день близится к завершению освещение 208 улиц, где никогда не было уличных фонарей. Почти четыре тысячи светоточек установят в срок до конца октября, - говорится в сообщении.
Вместе с тем по поручению акима города проводятся ежедневные объезды для выявления неработающих и поврежденных светоточек. Как подчеркнул на совещании аким города, контроль за качеством и сервисным обслуживанием будет постоянным.
- До конца следующего года планируется довести уровень освещенности города до ста процентов, - отметили в пресс-службе.
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