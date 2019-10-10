Полицейские на служебной машине и тракторе вывезли людей из огненной ловушки

Спасенные искренне поблагодарили сотрудников полиции.

В Павлодарской области полицейские спасли из пожара несколько человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Полицейские отдела полиции района Аккулы, майор Омарханов Нариман, старший лейтенант Қадырхан Мадияр и сержант Аманжол Диас при проведении рейдовых мероприятий в лесу села Айтей заметили пожар, который быстро разгорался и набирал силу из-за сухой травы.

- Подъехав к месту пожара, сквозь дым полицейские увидели сельчан, охваченных кольцом пламени. Жители села заготавливали на зиму дрова, погрузившись в работу, они не заметили нависшую над ними смертельную опасность. Сообщив о случившемся в дежурную часть, стражи правопорядка, не теряя драгоценных минут, не дожидаясь помощи, проехали сквозь огонь и дым, чтобы вывести людей из пожара. Посадив двоих сельчан в служебную машину, включив сигнальные маячки и сирену, полицейские ехали впереди, указывая дорогу, чтобы двое водителей на тракторах могли ориентироваться сквозь завесу дыма и пламени. За руль одного из тракторов сел полицейский Нариман Омарханов, - рассказали в полиции.

Спасенные искренне поблагодарили сотрудников полиции.

- Благодаря мужеству и оперативности стражей порядка, мы вернулись домой к нашим семьям целыми и невредимыми, спасибо им большое, - поблагодарил полицейских один из спасенных Теребецкий Николай.

Стоит отметить, что недалеко от места пожара находится поле с заготовленным на зиму сеном, благодаря бдительности полицейских огонь был вовремя ликвидирован и домашний скот жителей села не останется зимой без кормов.

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