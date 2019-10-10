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Томас Бах поздравил Кулибаева с переизбранием на должность

Бах надеется на продолжение плодотворного сотрудничества.

Фото : olympic.kz10 октября 2019, 14:55

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах направил поздравление Тимуру Кулибаеву с переизбранием на должность президента Национального Олимпийского комитета Казахстана, сообщает Olympic.kz.

В официальном письме Томас Бах выразил Тимуру Кулибаеву искренние поздравления и пожелания по случаю переизбрания на должность президента. Он отметил, что надеется на продолжение плодотворного сотрудничества, а также выразил поддержку НОК Казахстана в выполнении своей миссии и деятельности.

Напомним, в Нур-Султане 18 сентября состоялась Генеральная Ассамблея Национального Олимпийского комитета Казахстана, в которой приняли участие руководители национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. В рамках заседания состоялись выборы главы НОК Казахстана, на которых 34 федерации единогласно проголосовали за кандидатуру Тимура Кулибаева.

На имя главы НОК Казахстана продолжают поступать поздравления из международных и национальных спортивных организаций, в том числе, Ассоциации национальных олимпийских комитетов и НОКов различных стран со всех континентов.

Стоит отметить, в этом году Тимур Кулибаев вновь стал членом комиссии Международного олимпийского комитета по связям с общественностью и социальному развитию через спорт, также он является членом Исполнительного комитета Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов и вице-президентом Олимпийского Совета Азии.


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