Почему женщины заводят любовников

Измены редко совершаются из злого умысла, чаще всего женщин на этот шаг толкает отчаяние и отсутствие рядом друга.

Не секрет, что когда мужчины и женщины ищут любовников, цели их при этом разительно отличаются. И неудачный брак – основная причина того, почему женщины изменяют своим избранникам. И любовником становится далеко не всегда богатый привлекательный мачо, редкая женщина ищет любовника лишь ради секса. Она ищет того, что не получает от мужа или постоянного партнера. Ее целью является человек, могущий дать ей нежность и заботу. Женатый он, молодой, или умудренный опытом – неважно. Главное совершенно другое: умение слушать, сочувствовать, подставлять сильное плечо, защищать от жестокого окружающего мира. Секс в этом случае играет далеко не главную роль.

Не стоит вешать ярлыков. Вряд ли такую женщину можно назвать "гулящей" или распущенной. Измены редко совершаются из злого умысла, чаще всего женщин на этот шаг толкает отчаяние и отсутствие рядом друга.

Конечно, сложно найти в таком положении дел плюсы, но они неоспоримы. Женщине снова есть, ради кого стильно одеваться, краситься, делать прически, маникюр, худеть, сиять. Она спокойна и в семейной жизни в том числе, не требует подарки и комплименты. А чувство вины делает ее отличной хозяйкой. Женщина становится уверенной в себе, раскованной, счастливой и посвежевшей.

Но во всех этих плюсах есть существенный недостаток: разваливается семья.

И прежде чем ее пытаться сохранить, стоит разобраться в причинах измены.

Основные причины измены женщин:

1. В браке женщина нередко скучает. Быт перевешивает чувства, необходимость зарабатывать деньги отдаляет мужа, делая его уже не любимым мужчиной, а каким-то соседом по дому. Жене нужно занятие, нужно реализовать потребность в общении, ласке и нежности.

2. Сексуальная неудовлетворенность – одна из самых серьезных проблем современных женщин. С годами супружеский секс надоедает, становится привычным и скучным. Раздражение копится, чаще всего выливаясь в поиск секса на стороне.

3. Скука? Почему бы и нет. Избалованная, уверенная в безоговорочной любви мужа, женщина-охотница ищет новую жертву. Ей нравится процесс завоевания, соблазнения. С мужем таких эмоций она уже не получает, и потому заводит любовника.

4. Любопытство? Имеет место. Обычное человеческое любопытство, желание попробовать запретное, опасность, риск, ощущение "неправильности происходящего" — это возбуждает и бодрит.

5. А может, и финансовая составляющая не менее важна. Что бы там ни говорили, рай с милым в шалаше хорош лишь в первый месяц после свадьбы. Деньги, как бы это грустно ни было, являются основным показателем состоятельности мужчины. Не из-за его способности заваливать возлюбленную дорогими подарками, но из-за его способности обеспечить сытую жизнь детям. Женщина о своем потомстве заботится всегда.

6. Романтика закончилась, пришел быт. И мужчину вроде как все устраивает, он же нашел себе спутницу жизни, надел колечко на безымянный пальчик и устроился за столом, ждать обещанного борща. А женщина вмиг превратиться из принцессы в кухарку не готова. И недостаток внимания восполняет уже любовник. И хорошо, если он не знаком с мужем.

Сохранить семью можно. Главное – понять, что есть проблема. Главное – осознать, что семья должна жить, что она желанная и оберегаемая ячейка общества. Любовник – не выход для женщины, которая хочет крепких семейных отношений. Прежде всего, стоит выделить причину, и потом уже браться за ее устранение.

А вот если сохранить семью желания нет, то незачем и пытаться. Ведь кому нужна игрушечная семья? Только куклам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!