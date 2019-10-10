Мамин ознакомился с работой межведомственного ситуационного центра ВКО

С момента открытия было зарегистрировано 4 742 обращения, отвечено на 4 604, на рассмотрении 138.

В ходе рабочей поездки в Восточный Казахстан премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Межведомственный ситуационный и инвестиционный центр акима ВКО, созданный в рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщает пресс-служба акимата ВКО.

В структуру данного центра входят общественная приемная акима области, инвестиционный центр, система фото- и видеофиксации и аналитики "Сергек", единая дежурно-диспетчерская служба "112", служба общественного правопорядка (видеонаблюдение), аварийно-коммунальная служба "109", ситуационный центр акима области - интеграционная платформа к внедрению проектов эталонного стандарта Smart Сity. Межведомственная организация была введена в опытную эксплуатацию с 15 июля текущего года.

Премьер-министру страны презентовали работу общественной приемной акима ВКО, которая была создана для того, чтоб граждане обращались к государственным органам по принципу "одного окна", без хождения по различным инстанциям. Приемная аккумулирует обращения граждан, поступившие из разных источников, в единой информационной системе. Контакт-центр принимает обращения по телефонному номеру 1331 бесплатно как со стационарных телефонов из любого населенного пункта области, так и сотовых. Кроме того, жители могут подать свое заявление с помощью специального портала, социальной сети Instagram, мобильного мессенджера WhatsApp, а также личного приема во фронт-офисе.

С момента открытия было зарегистрировано 4 742 обращения, отвечено на 4 604, на рассмотрении 138.

Инвестиционная площадка в Межведомственном центре создана по поручению Елбасы в рамках создания комплексной "экосистемы" для работы с зарубежными инвесторами. При разработке центра был учтен опыт Республики Татарстан, определена региональная организация по привлечению инвестиций в лице АО СПК "Ертіс", сформирован штат сотрудников. Таким образом, в регионе появилась возможность презентации потенциала области на 3-х языках. Для удобства потенциальных инвесторов предусмотрены комфортный конференц-зал и комната для переговоров. Кроме того, действует шоурум. созданный не только для проведения презентаций инвестиционного потенциала региона и развития цифровизации в сфере промышленности, но и для реализации Startup- проектов школьников и студентов. Там же расположен инновационный центр "Jastar Time", где проводят обучение школьников по IT-направлениям: 2D/3D графика, программирование, создание видео, а также тому как реализовать свой StartUp-проект и продемонстрировать его перед экспертами и потенциальными инвесторами. В данном центре могут проходить обучение учащиеся 5-11 классов.

Кроме того, Аскару Мамину рассказали о том, что служба "ЕДДС-112" работает полностью в автоматизированном режиме. В работе задействованы прикомандированные сотрудники Департамента полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям и станции скорой медицинской помощи. А системой "Сергек" охвачено 74 перекрестка и 85 линейных участков автодорог Усть-Каменогорска, всего 3928 камер.

Ситуационный центр способен аккумулировать потоки данных со всех проектов цифровизации региона и отраслевых информационных систем.

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