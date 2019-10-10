Премьер-министр посетил два высокотехнологичных медцентра в Усть-Каменогорске

В течение трех лет больницы области оснащены современным оборудованием на общую сумму 26 млрд тенге.

В рамках рабочей поездки в Восточный Казахстан премьер-министр РК Аскар Мамин посетил первый в стране Центр роботохирургии и Центр онкологии и хирургии, сообщает пресс-служба акимата области.

Аким ВКО Даниал Ахметов рассказал Мамину о результатах реализации комплексного плана развития здравоохранения региона, в рамках которого в течение трех лет больницы области оснащены современным оборудованием на общую сумму 26 млрд тенге. Большое внимание уделяется обучению врачей новым методам лечения с применением самой современной техники. Всего в ведущих клиниках Европы обучено 276 врачей в направлениях онкологии, кардиологии, родовспоможения и детства, менеджмента для главврачей районных больниц. На эти цели было выделено 3,7 млрд тенге.

Главный врач областного специализированного медицинского центра Юрий Старокожев рассказал премьер-министру страны о том, что ежегодно в специализированном медицинском центре проходит лечение до 23 тысяч пациентов. В приемном отделении больницы оказывается плановая и экстренная помощь по профилям хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, гастроэнтерология, эндокринология, нефрология, гинекология, инфекция. В Центре роботизированной хирургии, ангиохирургии и трансплантологии который был открыт в 2018 году проведено больше 2,1 тыс. операции, в том числе 228 при помощи роботизированного оборудования.

Примечательно, что именно врачи Восточного Казахстана на установленном роботе "TransEnterix" впервые в мире провели операцию по удалению почки. Также была презентована ангиографическая операционная, где проводятся операции на сосудах головного мозга, конечностей, брюшной полости.

О Центре онкологии и хирургии Аскару Мамину рассказала директор Центра Гульмира Сагидуллина. Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 200 коек, и оснащено современным медицинским оборудованием, позволяющим осуществлять все виды специализированного лечения онкологических пациентов. Ежегодно в Центре лучевой терапии проходят лечение более 650 пациентов.

Здесь впервые по стране была разработана и внедрена реабилитация больных. Поэтому организация является центром передового опыта и базой для проведения обучающих мастер-классов и семинаров. В рамках исполнения Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране на 2018 – 2022 годы, с 2019 года в ВКО стали доступны все дорогостоящие виды диагностики (КТ и МРТ). Кроме того, как отметила Гульмира Сагидуллина, Центр постоянно расширяет спектр оказания высокоспециализированной онкологической помощи.

Так, в 2018 году был введен в эксплуатацию современный 128-срезный компьютерный томограф, технические характеристики которого позволяют диагностировать опухоли на самых ранних стадиях, позволивший внедрить множество методов диагностики. В июне этого года был закуплен магнитно-резонансный томограф, не имеющий аналогов в Казахстане. Уникальность данного аппарата в том, что, при дополнительном оснащении приставкой фокусированного ультразвука, появится возможность проведения высокотехнологичных малоинвазивных лечебных процедур для лечения опухолей.

Все это стало возможно благодаря капитализации финансовых вложений в сферу здравоохранения региона.

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