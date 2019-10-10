Товарооборот между Казахстаном и Монголией составил 80 млн долларов

Важным связующим фактором в отношениях Нур-Султана с Улан-Батором выступает казахская диаспора Монголии.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, горнорудной, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

- Благодаря политике Первого Президента Казахстана Н. Назарбаева заложена основа для поступательного развития казахстанско-монгольских отношений. Президент К. Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание эффективному развитию сотрудничества с Монголией, - сказал Мамин.

В свою очередь, Хурэлсух отметил авторитет Казахстана в Азии и, в целом, на международной арене.

- Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества между нашими народами и государствами и выведения его на качественно новый уровень, - сказал он.

Главы правительств отметили значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, который за 2018 год составил $80 млн. Особое внимание обращено на перспективы взаимодействия в горнорудной промышленности, строительстве, переработке и производстве готовой продукции животноводства, кашемира, кожи, углубления сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, в том числе активизации сообщения между двумя странами в рамках Соглашения ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

А. Мамин предложил выработать проект Дорожной карты по активизации торгово-экономического сотрудничества Республики Казахстан и Монголии на 2021-2024 гг.

- Необходимо раскрыть весь потенциал двусторонней торговли путем обоюдного расширения торгово-экономического сотрудничества. Казахстанской стороной подготовлен перечень из 100 потенциальных товаров, которые могут быть поставлены на рынок Монголии из Казахстана, - сказал премьер-министр РК.

Мамин подчеркнул, что важным связующим фактором в отношениях Нур-Султана с Улан-Батором выступает казахская диаспора Монголии – свыше 120 тыс. казахов, из которых 90 тыс. проживают в Баян-Ульгийском аймаке. Премьер-Министр отметил необходимость проведения на регулярной основе совместных культурных и спортивных мероприятий, обменов творческими коллективами и научными учреждениями. Глава Правительства предложил в предстоящие два года провести Дни культуры Монголии в Казахстане и аналогичное мероприятие в Монголии, а также рассмотреть возможность создания в г. Ульгий Культурного центра Абая.

По итогам переговоров в присутствии глав правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

- протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года;

- межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму;

- соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования, культуры и науки Монголии о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях;

- протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования, культуры и науки Монголии о сотрудничестве в области образования от 6 августа 2008 года;

- меморандум в области ветеринарного контроля и надзора между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным ветеринарным управлением – Исполнительным агентством Правительства Монголии;

- соглашение об установлении побратимских отношений между г. Нур-Султан и г. Улан-Батор;

- соглашение о сотрудничестве между Институтом растениеводства и земледелия Монголии и Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И. Бараева.

В рамках официального визита в Казахстан главы правительства Монголии запланированы проведение Казахстанско-монгольского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран, посещение Международного финансового центра "Астана", Международного центра зеленых технологий.

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