Пациенты столичного онкоцентра получают лекарства в полном объеме

Все отгрузки возобновлены - сообщил Берик Шарип

В конце сентября из-за долгов перед поставщиком прекратилась поставка лекарств в онкоцентр. После вмешательства в ситуацию министра здравоохранения РК Елжана Биртанова доступ пациентов медучреждения к необходимым препаратам был возобновлен, сообщает пресс-служба МЗ РК.

Тогда же он поручил разобраться в причинах случившегося.

В связи с этим, по словам вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова, Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК в онкодиспансере начата проверка, чтобы выявить обоснованность назначений и правильность планирования лекарственных средств.

- Сейчас вопрос обеспечения пациентов онкологического центра города Нур-Султана стоит на особом контроле Министерства. Этому вопросу особое внимание уделил глава государства. Поэтому сегодня Министерство здравоохранения инициирует в онкоцентре проверку в части планирования, отпуска, фактического наличия лекарственных препаратов, а также своевременности обеспечения пациентов всеми необходимыми лекарствами, - сообщил он.

Исполняющий обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип проинформировал, что в 2019 году с онкологическим центром города Нур-Султана заключен договор на поставку лекарств на сумму 1,97 млрд тенге. На данный момент препаратов отгрузили на сумму 1,74 млрд тенге, но на сегодня оплата осуществлена только на 792,8 млн тенге, из этой суммы 531,6 млн тенге оплатили только после вынужденной приостановки поставок в сентябре месяце.

- Мы были вынуждены приостановить поставку лекарств из-за задолженности. Проблема с оплатой до сих пор сохраняется, однако мы получили гарантийное письмо от управления здравоохранения города Нур-Султана, что данный вопрос будет решен. Все отгрузки возобновлены, - сообщил Берик Шарип.

Также на сумму просроченной задолженности за 2016-2018 г.г. в размере 1,3 млрд тенге имеется решение суда, которое было направлено в акимат города Нур-Султана, однако долг до настоящего времени не погашен.

В свою очередь заместитель руководителя управления общественного здравоохранения акимата Нур-Султана Алия Рустемова пояснила, что кредиторская задолженность сложилась за счет тех пациентов, которые лечились в столичном онкологическом центре из других регионов. При этом она добавила, что региональным онкоцентрам был выставлен счет, по которому они должны были оплатить лечение своих пациентов, но оплата не поступила. Вместе с тем, отказать пациентами в лечении не могут, так как каждый гражданин имеет конституционное право выбирать медицинскую организацию для получения медицинской помощи. По ее данным, только в 2019 году в стационаре столичного онкоцентра прошли лечение 720 иногородних пациента.

- В разные годы от 25 до 40% - это жители из других регионов Казахстана. Они обеспечиваются полным набором лекарственных средств согласно протоколам лечения, которые приняты в нашей республике, - отметил главный врач многопрофильного медицинского центра Нур-Султана, в состав которого входит онкологический центр, Мухтар Тулеутаев.

По информации руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакаса Байгабулова, после завершения проверки будут озвучены итоговые результаты, которые связаны с отпуском и планированием лекарственных препаратов в онкологическом центре. Проверку планируется завершить на днях.

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