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В КНБ рассказали о приговоре известному политологу-китаисту

Приговор был оглашен 7 октября.

Фото : bash.news10 октября 2019, 16:48

9 октября в соцсетях появилась информация о приговоре известному казахстанскому политологу-китаисту Константину Сыроежкину. 10 октября информацию подтвердили в городском суде Алматы. Также пресс-служба КНБ РК дала свой комментарий, передает Zakon.kz.

- 7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 175 ч.1 УК РК "Государственная измена" и осужден к 10 годам лишения свободы, - сказано в сообщении пресс-службы КНБ РК.

По данным суда, отбывать наказание он будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После освобождения его выдворят из Казахстана с запретом на въезд в течение пяти лет.


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