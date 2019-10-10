"Самрук-Қазына" и "Атамекен": 2020 год объявлен годом поддержки предпринимательства

Сейчас огромная часть казахстанцев занята в частном предпринимательстве и за счет долгосрочных заказов можно обеспечить им существенную поддержку.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук – Қазына" Ахметжан Есимов и председатель президиума НПП РК "Атамекен" Тимур Кулибаев обсудили перспективные задачи взаимодействия Фонда и Палаты, сообщает департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Напомним, в мае текущего года между Фондом и НПП было подписано Соглашение, призванное дать возможность производственным компаниям получать долгосрочные контракты с компаниями фонда, а также обеспечить рост бизнеса и принятия эффективных решений для поддержки отечественных производителей.

В ходе встречи стороны обсудили новые форматы реализации документа. В частности, Ахметжан Есимов обратил внимание на такую форму взаимодействия как оффтейк-контракты- механизм долгосрочных заказов с предоплатой.

- Мы должны поддерживать казахстанских производителей, тем более это выгодно для нашей компании. Мы заключаем оффтейк-контракты, поскольку эти товары востребованы. В тоже время не нужно забывать о том, что они должны соответствовать качеству, стоимости и так далее, а не просто потому что это отечественные производители, - сказал Ахметжан Есимов.

В рамках Соглашения созданы центральный проектный и локальные офисы Фонда по импортозамещению во всех дочерних компаниях, усовершенствованы правила закупок Фонда, в том числе по "экономике простых вещей" сформирована номенклатура из 3000 товарных позиций, направленная во все дочерние компании. Кроме того, объем внутрихолдинговых закупок сократился с 4500 до 299 позиций с передачей в конкурентную среду 618 млрд тенге закупок, объем закупок из одного источника сократился в 1,5 раза.

- Сейчас огромная часть казахстанцев занята в частном предпринимательстве и за счет долгосрочных заказов можно обеспечить им существенную поддержку. Они, в свою очередь, смогут поднять заработную плату своим сотрудникам. По крайней мере, это одно из тех встречных обязательств, предусмотренных при включении в систему закупок Фонда, который играет серьезную стабилизирующую социальную роль для общества. Очень важно, что произошло сокращение сроков оплаты за оказанные услуги и поставленные товары до 20 дней. Денег взять негде, все компании перекредитованы. К сожалению, сейчас такие требования к заемщикам установил Нацбанк, что финансирование реального сектора резко сократилось. И та система офсетной политики и долгосрочных контрактов, которые мы обсуждаем, очень важна для производителей, - отметил Тимур Кулибаев.

В ходе встречи глава "Атамекен" предложил предусмотреть встречные обязательства бизнеса по улучшению качества и повышению локализации производства. При создании новых производств по оффтейк-контрактам и опыту РФ, предложено оказывать содействие ОТП финансированием работ по НИОКР, КБ, покупке чертежей, изучения мировых аналогов со стороны государственных институтов.

До конца года запланировано заключение не менее 10 оффтэйк-контрактов. На сегодня заключено 4 оффтэйк-контракта на трансформаторы и вагонные замедлители на сумму порядка 3,5 млрд тенге. Утверждены еще 19 проектов и 47 на этапе обсуждения, направленных на создание новых высокотехнологичных производств.

Стороны договорились развивать партнерские отношения, нарастить темпы совместной работы и обеспечить рост местного содержания в среднесрочном периоде в 2 раза через увеличение закупа у ОТП с 300 млрд. тенге до 600 млрд тенге.

В завершении встречи Главы Фонда и Национальной палаты объявили 2020 год годом поддержки предпринимательства.

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