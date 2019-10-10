На средства меценатов в Алматинской области воздвигнут памятник Карасай батыру

Памятник выполнен из бронзы.

11-метровый памятник Карасай батыру был открыт сегодня в городе Каскелен Карасайского района в рамках празднования 90-летия района. Памятник был воздвигнут при поддержке местных меценатов и предпринимателей. В церемонии открытия принял участие аким области Амандык Баталов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

- В рамках программной статьи Елбасы "Модернизация сознания: взгляд в будущее" в области проводится большая работа по сохранению исторического наследия, популяризации наших великих предков. И сегодня в рамках 90-летия Карасайского района мы торжественно открываем памятник известному батыру, чье имя стало легендой. Это существенный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, - отметил Баталов.

С поздравительной речью выступили олимпийский чемпион, обладатель почетного звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Жаксылык Ушкемпиров и другие жители и гости района, которые, поздравив присутствующих с 90-летием райна, отметили существенный вклад меценатов в социально-экономическое и культурное развитие Карасайского района.

После традиционных слов бата памятник был торжественно открыт, церемония продолжилась возложением цветов.

Стоит отметить, что автором памятника является Нуркен Даукенов. Памятник выполнен из бронзы и расположен на ценральной площади г.Каскелен. Общая высота – 11 метров.

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