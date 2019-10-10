"Барыс-2002" в рамках ЮХЛ (Юношеская хоккейная лига) в Челябинске дважды победил команду школы С.Макарова (2:1 / 4:2).

Детские команды клуба "Барыс" провели свои очередные матчи в первенстве России, передает Zakon.kz.

"Барыс-2002" в рамках ЮХЛ (Юношеская хоккейная лига) в Челябинске дважды победил команду школы С.Макарова (2:1 / 4:2).

В Тюмени "Барыс-2003" в рамках первенства России дважды победил тюменский "Рубин" (12:2 / 10:5).

"Барыс-2004" также встретился с ровесниками из челябинской школы С.Макарова, один раз победили со счётом 4:2, один раз уступили с минимальной разницей 3:4.

Барыс" 2006 в рамках второй группы Первенства России (регион Урал-Западная Сибирь) на домашнем льду дважды крупно победил сверстников из Новоуральска - "Кедр" 2006 14:1 и 10:2.

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