Какие слова нужно воспринимать как сигнал к близкой попытке самоубийства

С января 2019 года в Алматы зарегистрировано 733 случая попыток суицида.

Какие причины побуждают алматинцев сводить счеты с жизнью, представители какого пола и возраста находятся в зоне риска, как психологи и психиатры борются с этим явлением, рассказал директор городского Центра психического здоровья (ЦПЗ) Сапар Рахменшеев на пресс-конференции посвященной Всемирному дню психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как было отмечено спикером, ежегодно почти 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей совершают попытки. Суициды происходят в самых разных возрастных группах и являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет во всем мире.

- С января 2019 года в Алматы зарегистрировано 733 случая попыток суицида, что на 41 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если рассматривать их по гендерной принадлежности, то 467 совершены женщинами и 266 мужчинами. Из них молодежь от 19 до 29 – 244 попытки, что на два случая меньше, чем в прошлом году. Со всеми пациентами, поступившими в Центр психического здоровья с суицидальными попытками, ведется работа по дальнейшему наблюдению и психологической поддержке. При этом стоит отметить, что если в мире ежегодно от самоубийств погибает 800 тысяч человек, то только 8% из них имеют психические отклонения. Остальные – это здоровые люди, – рассказал Сапар Рахменшеев.

По его словам, основные причины суицидов – это, во-первых депрессия, а во-вторых, злоупотребление психоактивными веществами (наркотики и алкоголь). При этом, согласно мировой статистике, мужских суицидов всегда больше, чем женских, так как представительницы прекрасного пола более эмоционально устойчивы и реже прибегают к употреблению психоактивных веществ. У детей и подростков в основном наблюдается так называемый аффективный суицид. То есть молниеносная реакция на возникшую ситуацию или проблему. Например, школьник поругался с учителем, поссорился с девушкой, и сразу принимает решение и немедля реализует его. Также это могут быть демонстративные действия, цель которых напугать родных и манипулировать ими. И зачастую такие демонстративные действия могут закончиться истинным суицидом.

- Вообще, все суициды делятся на три категории – парасуицид (то есть демонстративный), истинный суицид и скрытый суицид. В первом случае человек просто хочет обратить на себя внимание, а во втором – уже осознанно лишает себя жизни. А скрытый суицид – это когда человек знает, что его действия могут привести к смерти, но продолжает их совершать. Например, это могут быть люди, которые обожают ездить на большой скорости, играют в русскую рулетку и т.д. То есть, если человек экстремал, это, конечно, не патология, а особенности характера, и ему нужно постоянно чувствовать себя в тонусе, чтобы постоянно выделялся адреналин. Также к скрытому суициду можно отнести случаи, когда люди злоупотребляют алкоголем или принимают наркотики, – пояснил директор ЦПЗ.

В общем, причин, заставляющих людей сводить счеты с жизнью, достаточно много. А потому все заинтересованные госорганы Алматы уделяют очень большое внимание профилактике суицидов. Так, на октябрь месяц запланировано трехэтапное обучение школьных психологов в рамках "Дорожной карты по профилактике суицида среди всех возрастных категорий города Алматы". Эта дорожная карта утверждена министром здравоохранения, и по ней проводится совместная межведомственная работа с представителями Управлений образования, здравоохранения, Департамента полиции, Управлений молодежной и внутренней политики горакимата.

- Это в первую очередь обучение специалистов-психологов школ, психологов молодежных центров и городских поликлиник. То есть специалистов, которые непосредственно соприкасаются с этой проблемой, и уже до конца текущего года мы обучим всех специалистов, которые занимаются проблемами суицидов. Также в этом году я несколько раз лично проводил встречи с психологами школ и непосредственно с родителями учеников. К сожалению, в обществе бытует мнение, что бороться с этой проблемой должны только врачи. Но эта проблема всего нашего общества. Суицид, во-первых, показывает психическое состояние человека, а во-вторых, – социально-экономическое благополучие населения. То есть он является своеобразным индикатором, поэтому с этой проблемой мы должны работать сообща, – отметил Сапар Рахменшеев.

По его словам, зачастую, встречаясь с родителями детей и подростков, он сталкивался с проблемой, когда учителя, заметив у школьника определенные тревожные симптомы, предлагали взрослым проконсультироваться у психолога или у психиатра, а они наотрез отказывались, гневно утверждая, что их ребенок не психбольной.

- Но здесь не стоит вопрос: больной он или нет. Вопрос в том, что мы должны вовремя оказать ему помощь. И тогда у нас будет стопроцентный результат. Люди должны понять, что когда возникает проблема, нужно вовремя обращаться к специалисту. А родителям должны вовремя уделять ребенку внимание. Зачастую дети начинают специально плохо себя вести – драться, шуметь, грубить родителям. И это уже первый признак того, что ребенку не хватает внимания. И если они придут к специалисту-психологу, то он уже точно сможет определить, нужна ли ему медицинская помощь или же достаточно просто провести коррекцию его поведения. И эту грань родители не должны упускать. А когда упускают, зачастую становится уже поздно. У ребенка меняется психика, он уже начинает все воспринимать по-другому, появляется агрессия или депрессия, что приводит уже к осложнениям, способным привести к суициду, – продолжил спикер.

Также он порекомендовал уделять больше внимания своим родным или близким, независимо от их возраста. Так как каждое сказанное человеком слово, будь он ребенком или пожилым, имеет значение. Ведь зачастую, когда люди начинают говорить о чем-то, связанном с собственной смертью или нежеланием жить, их просто отталкивают. Например, человек говорит, что устал и не хочет жить. Многие воспринимают это как просто слова, хотя на самом деле подобная фраза может говорить о том, что человек действительно намерен совершить суицид. И если вовремя не оказать ему помощь, он действительно может довести задуманное до конца.

- Например, ребенок говорит: "мама я хочу уснуть и не проснуться" – это уже может быть очень тревожным признаком, на который следует обратить внимание. Кроме того, сейчас очень распространена такая проблема, как интернет-зависимость. И это тоже очень опасно. Например, человек отправил свое фото в соцсети и если через 15 минут кто-то лайк не поставил, у этого человека возникает паника или истерика. У него пропадает сон, а значит, постепенно нарушается психика. Он становится неуравновешенным, раздражительным, агрессивным. И это состояние, усугубившись, тоже может привести к суициду. Поэтому я советую не увлекаться соцсетями и давать детям нормировано пользоваться интернетом. Также нужно насторожиться, если человек был общительным и активным, но вдруг замкнулся в себе. Здесь тоже нужно обращать внимание на каждое сказанное им слово и даже на жестикуляцию и мимику. Но не нужно его при этом пугать или ругать. Нужно просто мягко посоветовать обратиться к специалисту. Если не хочет идти к психиатру, то можно пойти с ним к психологу. Тем более что они сейчас есть во всех школах и поликлиниках. К ним можно просто подойти, побеседовать и получить ответы на все интересующие вопросы, а также совет, как найти выход из той или иной ситуации, – подытожил Сапар Рахменшеев.

Владимир Демидов

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