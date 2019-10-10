Директор госмузея подозревается в хищении 10 млн тенге

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора РГКП "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Берел" Министерства культуры и спорта РК и других работников музея по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоррупционной службе, "они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями "Бітім" и другими, без фактического оказания услуг".

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

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