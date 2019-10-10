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Назарбаев прокомментировал слухи о двоевластии

Также он рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны.

Фото : Айдос Укибай10 октября 2019, 17:24

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью, в рамках которого прокомментировал слухи о двоевластии в стране, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

- Елбасы дал интервью телеканалу "Хабар". В ходе беседы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом "двоевластии", а также рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны, - написал Укибай в твиттере.

Кроме того, Елбасы рассказал журналистам о своем новом рабочем графике, а также остановился на приоритетных задачах "перезагрузки" партии Nur Otan.


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