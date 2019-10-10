Назарбаев прокомментировал слухи о двоевластии
Также он рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны.
Фото : Айдос Укибай10 октября 2019, 17:24
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью, в рамках которого прокомментировал слухи о двоевластии в стране, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
- Елбасы дал интервью телеканалу "Хабар". В ходе беседы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом "двоевластии", а также рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны, - написал Укибай в твиттере.
Кроме того, Елбасы рассказал журналистам о своем новом рабочем графике, а также остановился на приоритетных задачах "перезагрузки" партии Nur Otan.
Елбасы дал интервью телеканалу «Хабар». В ходе беседы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии», а также рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны pic.twitter.com/k5dS8WPsTQ— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 10 октября 2019 г.
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