Работа акимов двух районов Актюбинской области стала прозрачной для населения

Открыт офис в формате open space.

Одним из основных направлений деятельности проектного офиса "AQTÓBE - ADALDYQ ALAŃY", наряду с переездом руководителей государственных организаций на первые этажи, является и переход на принцип работы в формате Оpen space и сервисных акиматов, передает Zakon.kz.

10 октября первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Актюбинской области Галымбек Досанов и руководитель проектного офиса Жанболат Туртаев в целях торжественного открытия "прозрачных кабинетов"посетили Кобдинский и Уилский районы.

В кабинетах будут проводиться приемы граждан, рассматриваться обращения, предоставляться консультации, проводиться онлайн-трансляции посредством социальных сетей и многое другое для того, чтобы население не сталкивалось с барьерами и недоступностью первых руководителей.

- Президент РК поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения, знать социальное самочувствие простых граждан и выстраивать конструктивный диалог, так как это повышает уровень доверия граждан к институтам власти. Целью проектного офиса "AQTÓBE - ADALDYQ ALAŃY" является создание благоприятных условий для граждан, искоренение бытовой коррупции, которая дискредитирует акимов и государственных служащих. В этом мы вам поможем, проконсультируем, покажем. Главное, чтобы у вас было желание быть открытыми для населения, – отметил первый заместитель руководителя Галымбек Досанов.

Первый прием в торжественно открытых Оpen space-кабинетах провели Г. Досанов и Ж. Туртаев. Граждане задавали вопросы в сфере предпринимательства, получения жилья и земельных участков.

Стоит отметить, что на данный момент открытые пространства в формате Оpen space функционируют в акиматах Алматинского района города Актобе, Мартукского, Каргалинского, Темирского, Айтекебийского, Хобдинского, Уилского, Алгинского, Байганинского, Мугалжарского районов.

В завершение была промониторена деятельность важных социальных объектов, проведен опрос населения по волнующим их вопросам и посещена ярмарка государственных услуг и вакансий.

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