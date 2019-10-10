Как трудоустраивают психбольных в Алматы

Задача сотрудников городского ЦПЗ показать, что эти люди тоже умеют и могут работать и не представляют опасность для окружающих.

Как трудоустраивают в Алматы людей с психиатрическими патологиями, способны ли они нормально работать и представляют ли они опасность для окружающих, рассказал директор городского Центра психического здоровья (ЦПЗ) Сапар Рахменшеев на пресс-конференции посвященной Всемирному дню психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что уже несколько месяцев в ЦПЗ действует школа ментального образования, которая объединяет врача, пациентов и их родственников, помогая вместе решать различные имеющиеся проблемы. Здесь пациентов обучают различным полезным навыкам и рабочим специальностям, оказывают социальное, медицинское и юридическое сопровождение. То есть помогают восстановить утерянные документы, могут дать юридическую консультацию, например, по вопросам лишения дееспособности или оформления инвалидности, помочь приобрести необходимые медикаменты. Также решаются вопросы занятости пациентов.

- Наши специалисты проводят здесь занятия каждую среду с 11:00 до 13:00, а каждую субботу с 11:00 до 13:00 проводятся занятия по компьютерной грамотности. Для этого мы открыли компьютерный класс и пригласили IT-специалистов, которые наших пациентов владению всеми наиболее востребованными компьютерными программами. Также у нас проводиться трудовая реабилитация. Для этого у нас имеется швейный цех, типография и картонажный цех. Наши пациенты с радостью идут туда на работу и зачастую уже в 7:30 часов утра приходят в поликлинику и ждут когда откроется цех. Они работают каждый день, кроме выходных, с 8 до 15 часов дня. Каждому дается определенное задание, и выполнив его, пациент может самостоятельно домой уходить. При этом он получает зарплату. Например, в картонажном цехе у нас производят конверты, и в зависимости от того, сколько человек сделал конвертов, столько денег он и получит. Сейчас к нам уже потихоньку начали заявки на нашу продукцию поступать, и объемы рабочих мест увеличиваются, – рассказал Сапар Рахменшеев.

Он отметил, что основная задача сотрудников ЦПЗ сделать так, чтобы их пациенты смогли адаптировались в обществе. А общество, в свою очередь, обратилось лицом к пациентам. Ведь у нас до сих пор люди бояться всего, что связано с психиатрической службой, а уж таких пациентов – тем более стараются избегать.

- Большинство наших пациентов очень добродушные и дисциплинированные люди. И наша задача показать, что они тоже умеют и могут работать, и не представляют опасности для окружающих. Сейчас мы, и Республиканский центр психического здоровья (РЦПЗ), и Минздрав над этим работаем. Да, есть пациенты, которые, например, страдают тяжелой формой шизофрении, имеет инвалидность первой или второй группы, и конечно они не трудоустраиваются. Но работодатели избегают любых наших пациентов и считают, что раз человек состоит на диспансерном учете, то он не трудоспособный. Хотя на самом деле это не так. Есть пациенты с органическим поражениями головного мозга, например, после травмы. Есть умственно отсталые люди. Но их вполне можно обучить профессии по какому-то определенному профилю и они будут вполне успешно по нему работать, – отметил Сапар Рахменшеев.

Владимир Демидов

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