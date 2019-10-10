Столичная полиция показала подборку ДТП с автобусами

Полицейские проверяют общественный транспорт Нур-Султана.

С 10 по 17 октября в Нур-Султане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", направленное на безопасность дорожного движения, повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В рейдовых мероприятиях проводится целенаправленная работа по выявлению и недопущению нарушений правил дорожного движения общественным транспортом, при этом особое внимание уделяется соблюдению скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.

По проверке технического состояния городских автобусов перед их выездом на линию совместно с полицейскими принимают участия Инспекция транспортного контроля, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также представители общественного контроля.

По словам начальника Управления административной полиции ДП г. Нур-Султана Елжана Чупекова, особое внимание уделяется автобусам, перевозящим детей, проверяется техническое состояние автобусов, конструкция автобусов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

Кроме того, проводится проверка предрейсового медицинского и технического осмотра водителей и автобусов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, проверка общественного транспорта, в том числе автомобилей-такси на предмет их незаконного переоборудования, а также мероприятие по недопущению карманных краж на остановках общественного транспорта, в салонах маршрутных автобусов.

С начала года на территории столицы зарегистрировано 17 ДТП с участием общественного транспорта. Из них 13 ДТП - по вине водителей автобусов. В результате погибли два человека, 45 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. За различные нарушения ПДД, привлечено 2580 водителей общественного транспорта.

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