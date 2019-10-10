Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жизнью антикоррупционеров заинтересовались студенты

В результате полученных знаний студенты намерены далее выступать в качестве послов добропорядочности и развивать эти идеи в своих вузах.

Фото : УВП Актюбинской области10 октября 2019, 18:37

10 октября в Актобе состоялся необычный призыв к добропорядочности молодого поколения. Антикоррупционная служба области организовала День открытых дверей для преподавателей и студентов актюбинских вузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП региона.

Мероприятие организовано для установления партнерских отношений между департаментом и образовательной средой, а также в целях укрепления принципов добропорядочности и воспитания нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

В студенческой среде добропорядочность начинается с соблюдения академической честности, когда преподаватели добросовестно обучают, а студенты, в свою очередь, учатся честно.

В рамках мероприятия для присутствующих была проведена экскурсия по зданию антикоррупционной службы, ознакомление с условиями труда сотрудников, проведена беседа об основных направлениях антикоррупционной политики с демонстрацией видеоматериалов и разъяснены вопросы поступления на правоохранительную службу.

Подводя итоги Дня открытых дверей, руководитель департамента Мирлан Мухамбетов лично встретился со студентами и в своем выступлении акцентировал внимание студентов на важности не только профессионализма, но и чистой совести.

В результате полученных знаний студенты намерены далее выступать в качестве послов добропорядочности и развивать эти идеи в своих вузах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты