Жизнью антикоррупционеров заинтересовались студенты

В результате полученных знаний студенты намерены далее выступать в качестве послов добропорядочности и развивать эти идеи в своих вузах.

10 октября в Актобе состоялся необычный призыв к добропорядочности молодого поколения. Антикоррупционная служба области организовала День открытых дверей для преподавателей и студентов актюбинских вузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП региона.

Мероприятие организовано для установления партнерских отношений между департаментом и образовательной средой, а также в целях укрепления принципов добропорядочности и воспитания нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

В студенческой среде добропорядочность начинается с соблюдения академической честности, когда преподаватели добросовестно обучают, а студенты, в свою очередь, учатся честно.

В рамках мероприятия для присутствующих была проведена экскурсия по зданию антикоррупционной службы, ознакомление с условиями труда сотрудников, проведена беседа об основных направлениях антикоррупционной политики с демонстрацией видеоматериалов и разъяснены вопросы поступления на правоохранительную службу.

Подводя итоги Дня открытых дверей, руководитель департамента Мирлан Мухамбетов лично встретился со студентами и в своем выступлении акцентировал внимание студентов на важности не только профессионализма, но и чистой совести.

В результате полученных знаний студенты намерены далее выступать в качестве послов добропорядочности и развивать эти идеи в своих вузах.

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