Два закона подписал Токаев

Один из них касается казахстанско-российской границы, а второй - о сотрудничестве с CERN.

10 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года".

Кроме того, Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества".

Тексты законов публикуются в печати.

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