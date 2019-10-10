Аким Кызылординской области провел прием граждан по личным вопросам

Прием проходил восемь часов подряд.

Аким области Куанышбек Искаков в пресс-центре областного акимата провел личный прием граждан. В нем приняли участие руководители областных управлений и аким города Кызылорды, передает Zakon.kz.

Прием граждан прошел без перерыва и длился восемь часов. На приеме, проводимом по личным вопросам, побывали свыше 70 человек. Большая часть вопросов касалась предоставления жилья, социальной сферы, образования и здравоохранения.

Аким области отметил, что в последние годы в областном центре было построено 15 новых микрорайонов, свыше 7 тысяч кызылординцев стали счастливыми обладателями собственного жилья. В этом году в рамках проекта "Баламекен" при поддержке частного фонда Болата Утемуратова свыше 100 многодетных семей получили новое жилье. Кроме того, сегодня на левобережье Сырдарьи закончено строительство 25 жилых многоэтажных домов, людям вручены ключи.

Глава региона сказал, что гражданам, которые стоят в очереди на получение жилья, оно будет выдаваться в порядке очередности. На приеме кызылординка Роза Аскарова рассказала, что она воспитывает сына Каната Жудабаева, он - инвалид 1 группы, стоит в очереди на жилье уже 13 лет. Нужно сказать, что Роза-апа, придя на прием к акиму области, не знала, что ее очередь настала, и просила квартиру. И каково же было ее удивление, когда глава региона сообщил кызылординке, что ее очередь пришла, более того квартира предоставлена в новостройке на левобережье Сырдарьи. Счастливая женщина сердечно поблагодарила акима области за хорошую новость.

Еще одним из вопросов, который подняли жители аула Айдарлы Сырдарьинского района стало отсутствие поливной воды, а также замусоренность каналов, которые никто не чистит.

Аким области Куанышбек Искаков дал поручения руководителям соответствующих управлений: в следующем году до наступления посевного сезона, расчистить каналы и решить вопросы обеспечения сельчан поливной водой.

На приеме поднимались не только личные вопросы граждан, но и жителей аулов, областного центра, которые просили решить проблемы улиц и другие.

Нужно отметить, что подобные приемы с участием акима области будут проводиться и в будущем.

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