Токаев в Актау открыл памятник Кекилбаеву

Президент прокомментировал заслуги писателя.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбаеву в Актау. Видео церемонии опубликовал на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сообщает Zakon.kz.

- Сегодня мы открыли памятник мастеру пера, который оставил неизгладимый след в истории казахского народа. Это стало достойным подарком к 80-летию Абиша Кекилбаева. Каждое его произведение нашло отклик в сердце казахского народа. Абиш Кекилбаев посвятил годы служению своему народу, - сказал глава государства.

- Казахстанский патриотизм должен основываться на трех принципах. В первую очередь, он начинается с глубокого осознания нашей истории, корней. Во-вторых, с уважения государства и государственных институтов. Единство, стабильность, мир, дружба и согласие – наши главные ценности, - сказал Токаев.

- Сегодня молодежи нужно не следовать разным сплетням, а прикладывать усилия, чтобы сохранить целостность государства. В-третьих, патриотизм – это не просто лозунги. Патриотизм выражается в стремлении к получению образования, стремлении к науке, инновациям и технологиям, - уверен Президент.

В рамках рабочей поездки Токаев ознакомился с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея, которому присвоили имя Абиша Кекилбаева.

Абиш Кекилбаев - казахстанский общественный и политический деятель, Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии. Он перевел на казахский язык произведения Льва Толстого, Ги де Мопассана, Антона Чехова, Ивана Бунина.

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