Трое детей за день выпали из окон в столице

Все они находятся в тяжелом состоянии в больницах.

10 октября в Нур-Султане зарегистрировано три случая выпадения детей из окон, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 11:32 в переулке Култобе района Байконур из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован в больницу ребенок 2017 года рождения. Состояние тяжелое.

В 12:39 по пр. Женис района Сарыарка из окна комнаты четвертого этажа пятиэтажного общежития, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован в больницу ребенок 2015 года рождения. Состояние тяжелое.

В 16:01 по ул. Мусрепова района Алматы из окна квартиры пятого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпала и с различными травмами госпитализирована в больницу девочка 2013 года рождения. Состояние тяжелое.

В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.

Комитет по ЧС МВД РК для предотвращения таких несчастных случаев, рекомендует:

- Не оставляйте маленьких детей одних;

- Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

- Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду;

- При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;

- Не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну;

- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

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