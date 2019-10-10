Около 100 тысяч семей Туркестанской области получили АСП в 2019 году

Данные приведены с учетом прошедших девяти месяцев года.

По данным на 1 октября текущего года, в Туркестанской области адресная социальная помощь выплачена 99,7 тыс. семей, а именно - назначена 577,8 тыс. гражданам. В том числе 352,4 тыс. - это дети, 65,7 тыс. семей - многодетные. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила руководитель областного управления координации занятости и соцпрограмм Асия Темирбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на РСК Туркестанской области.

Из 60,7 млрд тг, которые должны были быть выплачены в качестве адресной социальной помощи, освоено 71% средств, или 43 млрд тенге.

- Выплаты в рамках АСП, меры содействия занятости помогли множеству семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, преодолеть трудности. Нуждающиеся семьи получили помощь от государства, половина из них — многодетные, часть — из числа малообеспеченных. В области в целом активными мерами занятости охвачено 62,8 тыс. человек, 1 тыс. граждан получила микрокредиты для открытия своего дела, в том числе на развитие предпринимательства - 74 многодетные семьи, лица, имеющие инвалидность, молодежь. Выделены также 1,2 тыс. грантов в размере 200 МРП для воплощения в жизнь бизнес-идеи, среди тех, кто их получил, 120 многодетных семей. За счет первой выплаты АСП свое дело открыли 5439 человек, среди них 1909 многодетных матерей, – сказала Асия Кураловна.

Вместе с тем, выявлено, что при назначении АСП свыше 18 тысячи семей укрыли свои реальные доходы. По итогам мониторинга, проведенного в области, сэкономлено около 3 млрд тенге, из 650 миллионов тенге, выплаченных семьям, которым на самом деле не положено АСП, возвращено 38,8 млн тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!