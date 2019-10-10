"Сарыарка" одолела "Торпедо"

Счет составил 4:3.

В матче регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская "Сарыарка" обыграла усть-каменогорское "Торпедо", передает Zakon.kz.

Дерби завершилось со счетом 4:3. У "Сарыарки" хет-трик оформил Дмитрий Михайлов, который забил на 25-й, 34-й и 42-й минутах, а на 48-й отличился Андрей Бирюков. Авторами шайб "Торпедо" на 42-й минуте стал Никита Сироткин, на 59-й - Евгений Рымарев в большинстве, а на 60-й - Кирилл Полозов.

После этого матча у обеих команд по 16 очков, но карагандинцы идут седьмыми в конференции, а усть-каменогорцы - восьмыми из 16 клубов.

Прошедший матч стал второй встречей "Сарыарки" и "Торпедо" в этом сезоне. В первом матче 6 октября усть-каменогорцы выиграли в овертайме на своей площадке - 2:1.

13 октября "Торпедо" в 16:00 начнет гостевую игру с новокузнецким "Металлургом", а 16-го "Сарыарка" в 20:30 по времени Нур-Султана на выезде встретится с "Молот-Прикамье".

Сарыарка (Караганда) - Торпедо (Усть-Каменогорск) 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

1:0 - Михайлов - 24:56

2:0 - Михайлов - 33:43

3:0 - Бирюков (Кузнецов К.) - 47:08

4:0 - Михайлов - 51:24

4:1 - Сироткин (Виноградов, Полозов) - 51:51

4:2 - Рымарев (Гренц, Молодцов) - 58:02 ГБ

4:3 - Полозов (Сироткин, Лихотников) - 59:00

Вратари: Рейзвих - Перевозчиков (Сидоров, 47:08 - 60:00)

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