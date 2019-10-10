Казахстан уступил Кипру в матче отбора на Евро-2020

Игра прошла в Нур-Султане на "Астана Арене".

Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает Vesti.kz.

Игра проходила 10 октября на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2. В первом тайме сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, но еще до перерыва смогла повести в счете - автором гола на 34-й минуте стал защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов, удачно сыгравший на добивании после углового. Для защитника этот мяч стал первым в шести матчах за национальную команду.

Удержать победу сборная Казахстана во втором тайме не смогла. От поражения киприоты ушли на 73-й минуте - забил нападающий Пиерос Сотириу, который откликнулся на подачу полузащитника Матьи Школярича.

Сразу после этого Казахстан имел убойный момент, но вратарь киприотов Костас Панайи невероятным образом отразил удар защитника Яна Вороговского.

Исход же матча решился на 84-й минуте. Волевую победу Кипру принес гол защитника Николаса Янну.

Два других матча шестого тура группы I пройдут в ночь на 11 октября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет Сан-Марино, а Россия - Шотландию.

В седьмом туре 13 октября в 19:00 Казахстан на "Астана Арене" встретится с Бельгией, в 22:00 Кипр сыграет с Россией, а Шотландия - с Сан-Марино.

С 18 очками в группе I лидирует Бельгия, которая на три балла опережает Россию. На третьем место поднялся Кипр, набравший 10 очков. Четвертым с семью баллами идет Казахстан, пятую строчку с шестью очками занимает Шотландия, а Сан-Марино проиграл все шесть матчей с общим счетом 0:28.

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